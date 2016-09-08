Медики назвали причину склонности подростков к алкогольным напиткам

Это выяснили медики из Бостонского университета, которые опубликовали статью с результатами исследования в Journal of Studies on Alcohol & Drugs.

Авторы работы провели анкетирование более тысячи пьющих подростков в возрасте от 13 до 20 лет. Респонденты ответили на вопрос, смотрели ли они за последний месяц какие-либо популярные телевизионные шоу, в которых рекламировался алкоголь.

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Ученые установили, что те, кто не сталкивался с телевизионной демонстрацией спиртного, употребляли около 14 порций алкоголя в месяц. Однако, если подросток часто смотрел рекламу определенного бренда, то количество порций соответствующего спиртного напитка увеличивалось до нескольких сотен.

Было также выявлено, что в общей сложности участники исследования употребили напитки более 60 торговых марок, каждая из которых рекламировалась по телевидению.

По словам ученых, полученные результаты могут помочь в разработке новых рекомендаций по предупреждению алкоголизма в раннем возрасте. В частности, несовершеннолетним советуют проводить перед экраном (телевизора, компьютера или смартфона) ограниченное количество часов каждый день.