Ученые обнаружили вирус Зика в слезах

Согласно исследованию ученых из университета в Сент-Луисе (США), этот факт объясняет, почему у некоторых пациентов, инфицированных вирусом Зика развивается заболевания глаз, в том числе увеит, который может привести к потере зрения.

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В исследовании, опубликованном 6 сентября в Cell Reports, описывается влияние вирусной инфекции Зика на глаза зародышей мышей, новорожденных и взрослых.

"Наше исследование показывает, что глаза могут быть резервуаром для вируса Зика, - говорит доктор Майкл С. Даймонд. - Нам необходимо выяснить насколько долго он сохраняется в глазах".

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Вирус Зика вызывает легкое заболевание у большинства взрослых, но может привести к повреждению мозга и смерти в плодах. У около трети всех инфицированных младенцев вирусом Зика выявлены заболевания глаз, в том числе, воспаление зрительного нерва, повреждения сетчатки или слепота после рождения. У взрослых, вирус Зика может вызвать конъюнктивит и, в редких случаях, увеит.

Ученые предполагают, что люди могуг заразиться вирусом Зика через контакт со слезами инфицированных людей.