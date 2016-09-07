Акупунктура и йога снимают боль не хуже таблеток - исследование

Боль является сигналом, указывающим на то или иное нарушение в работе организма. С болевыми ощущениями можно справиться с помощью медикаментов, однако специалисты Национального центра комплементарной и интегративной медицины (National Center for Complementary and Integrative Health) утверждают, что йога, акупунктура и тай чи способны избавить людей от болевых ощущений, сообщает Медпортал.

Читайте такжеЙога поможет подросткам справиться с тревожными расстройствами - учёныеСпециалисты Центра проанализировали 105 исследований, проведенных за последние полвека. Они выяснили, что в одних случаях справиться с болью можно было без использования анальгетиков, а в других получалось повысить эффективность лекарств, комбинируя их одновременно с применением немедикаментозных техник обезболивания.

Авторы изучали, как альтернативные способы обезболивания справляются с мигренью, остеоатритом, фибромиалгией, головными болями, болями в спине и шее. Йога оказалась эффективна при болях в спине, а тай чи и акумупунктура облегчала страдания при остеоартрите. Людям с мигренями и сильными головными болями помогали техники релаксации, а массаж уменьшал болевые ощущения в шее.

Читайте такжеАкупунктура облегчает симптомы менопаузы - открытиеГораздо меньшей эффективностью обладали массаж и остеопатия при болях в спине, а также тай чи при фибромиалгии. Однако, отмечают исследователи, побочных эффектов таких процедур выявлено не было, а это значит, что они могут использоваться и возможно помогут пациентам.

Заместитель директора Центра Дэвид Шуртлефф (David Shurtleff) отмечает, что нужно дополнительно изучить эффективность альтернативных подходов к обезболиванию. Кроме этого, нужно предоставлять пациентам информацию о том, что справиться с болью можно не только с помощью лекарственных препаратов.