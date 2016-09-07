Китайские ученые изобрели "генные ножницы", которые помогут излечить рак

Группа ученых из клиники при Университете Шэньчжэня, Китай, создали инструмент генного редактирования, с помощью которого успешно работают со злокачественными опухолями у подопытных мышей. Ген под названием Crispr-Cas9 заменяет пораженный участок ДНК новым кодом, который уничтожает раковые клетки, не нанося вреда здоровым.

Об этом методе пишет Newsru.co.il со ссылкой на сайт новостной службы ВВС.

Ученые сообщили, что у мышей с перепрограммированным сигнальным клеточным путем развитие опухоли существенно замедлилось по сравнению с теми, кто не получал лечения. Однако пока не известно, будет ли эта методика так же эффективна в организме человека.

Читайте такжеДети во всем мире стали чаще болеть онкологией - ВОЗДанную технику ученые позаимствовали у природы: таким образом бактерии защищаются от ДНК вирусов. В настоящее время эта методика опробуется на людях, но ее опасность состоит в том, что генные ножницы Crispr-Cas9 могут вырезать здоровый участок ДНК, а также вызвать мутацию здорового гена и спровоцировать таким образом онкологическое заболевание.