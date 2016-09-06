Потепление мирового океана грозит вспышками тропических заболеваний - исследование

Из-за глобального потепления в океане распространяются болезни, которые могут представлять угрозу для животных и людей. К таким выводам пришли 80 ученых из 12 стран в исследовании, проведенном в рамках Международного союза охраны природы и природных ресурсов (IUCN), сообщает Русская служба ВВС.

Согласно выводам ученых, океаны поглотили с 1970-х годов более 93% общего роста температуры планеты. Мировой океан стал своего рода щитом от глобального потепления.

Однако это полностью изменило систему жизни в океане. Из-за изменения климата планктон, медузы, черепахи и морские птицы вытесняются в места, где раньше они не могли жить из-за слишком низких температур.

Читайте такжеВОЗ выдало новые рекомендации по предотвращению заражения вирусом ЗикаИз-за этих процессов, например, меняется традиционное расположение мест для вылова рыбы. Это угрожает продовольственной безопасности в мире.

Путаются и сами животные, например, киты или птицы не могут достать пищу в традиционных для этого местах. Птицы не могут поймать рыбу рядом со своими традиционными местами гнездования.

Еще одним последствием этого является распространение различных тропических болезней в новых для них регионах, предупреждают ученые.

Кроме того, в результате роста температур может происходить заражение водоемов цветением водорослей, обесцвечивание кораллов и экстремальные погодные явления.

Читайте такжеУченые составили глобальную карту зоонозовДаже если человечество сможет справиться с ростом выбросов парниковых газов, процесс изменения мирового океана продолжится, уверены ученые. В докладе повышение температуры мирового океана называют "самым главным тайным вызовом нашего поколения".