Витамин С разрушает раковые клетки - исследование

Для этого исследователи из Дании предлагают комбинировать азацитидин или децитабин с витамином С, сообщает Science Daily. Дефицит этого витамина наблюдается у многих больных.

В лабораторных исследованиях продемонстрировано, что такая терапия действительно работает. Введение азацитадина вместе с витамином С способствует замедлению опухолевого роста и провоцировало саморазрушению раковых клеток.

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В дальнейшем ученые планируют провести более масштабное исследование, в котором эффективность комбинированной терапии будет сравниваться с эффективностью одновременного использования азацитадина и плацебо. Авторы также подчеркивают, что у них нет основания предполагать, что подобный подход поможет пациентам с другими формами рака.

Терапия уже испытывается на людях. В эксперименте, который проводится под руководством Кирстен Грёбек (Kirsten Grønbæk), принимают участие 20 человек, которые страдают миелоидным диспластическим синдромом и острым миелоидным лейкозом. Всем им назначена эпигенетическая терапия: вводимые препараты влияют на экспрессию генов, участвующих в регуляции клеточного цикла и деления клеток. Предварительные результаты эксперимента будут обнародованы весной или летом 2017 года.

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Авторы ожидают, что результаты, полученные в лаборатории, подтвердятся и в эксперименте с участием пациентов. Добавление витамина С – простой и недорогой способ повысить эффективность проводимого лечения, считают ученые.