Людям с аритмией нельзя употреблять алкоголь - исследование

Новое исследование, проведенное в Каролинском институте, показало: злоупотребление алкоголем и возраст - основные факторы риска инсульта у людей, страдающих аритмией. Ученые настоятельно рекомендуют врачам предупреждать об этом своих пациентов, рассказывает Meddaily.ru со ссылкой на UPI.com.

Читайте такжеКрасное вино защищает организм человека от атеросклерозаВ исследовании приняли участие 25000 шведов в возрасте от 18 до 64 лет. Участники страдали от мерцательной аритмии, не связанной с пороками клапанов сердца. Аритмия увеличивает вероятность инсульта. Однако у добровольцев риск ишемического инсульта был снижен, так как другие существенные факторы отсутствовали.

Исследователи следили за участниками около пяти лет. Они обнаружили два фактора, увеличивавших вероятность инсульта у добровольцев. Ими оказались возраст и госпитализация, связанная с употреблением алкоголя. Из-за нее риск повышался вдвое. А прием препаратов, разжижающих кровь, защищал от инсульта.

Читайте такжеАритмия более опасна для здоровья женщинУченые пока не знают, в чем причина обнаруженной корреляции между инсультом и алкоголем у людей с аритмией. Возможно, спиртное вызывало приступ аритмии, что приводило к инсульту. Либо дело в одном из эффектов алкоголя. Специалисты отмечают: необходимы дальнейшие исследования.