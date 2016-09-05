Находиться в автомобилях, простаивающих в пробке, опасно для здоровья - ученые

Ученые из университета Суррей обнаружили высокий уровень загрязнения воздуха внутри автомобилей, простаивающих в пробке или во время вынужденной остановки на светофоре, пишет Science Direct.

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В некоторых случаях он был почти на 40 % выше, чем в условиях свободного движения на дороге. Наибольшие показатели загрязнения были обнаружены в закрытых транспортных средствах с включенным внутри вентилятором.

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Дело в том, что при включении вентилятора всасывается загрязненный воздух с улицы. Поэтому один из лучших способов ограничить вредное воздействие во время пребывания в пробки – закрыть все окна, но не включать вентиляторы.

Также необходимо выдерживать максимальное расстояние между вами и впереди идущим автомобилем. ВОЗ предупреждает, что загрязнение атмосферного воздуха входит в первую десятку угрожающих здоровью факторов, связанных с преждевременной смертью.