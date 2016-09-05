В США запретили антибактериальное мыло

Речь идет о 19 веществах, среди которых есть и наиболее популярные компоненты антибактериальных средств – триклозан и триклокарбан. Пока запрещена реализация лишь мыла и гелей для душа, а о растворах для дезинфекции рук и антибактериальных салфетках речь не идет.

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Джанет Вудкок (Janet Woodcock), руководитель Государственного экспертного центра (Center for Drug Evaluation and Research) поясняет, что многие покупатели считают, что антибактериальное мыло гораздо эффективнее справляется с распространением бактерий, чем обычное мыло и вода, однако научных подтверждений этого факта получено не было. В действительности же некоторые антибактериальные компоненты могут даже навредить организму.

Производителям дается год на то, чтобы изменить рецептуру, исключив запрещенные ингредиенты, либо совсем прекратить выпуск мыла и гелей для душа.

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В свою очередь Американский институт чистоты (American Cleaning Institute), созданный в 1926 году американской Ассоциацией производителей мыла и глицерина (Association of American Soap and Glycerine Producers) сообщил, что у FDAесть все необходимые научные доказательства. Производители планируют провести дополнительные исследования, которые подтвердят эффективность и безопасность антибактериальных средств.

В научных же публикациях говорится, что регулярное использование мыла, содержащего триклозан, может привести к распространению бактерий, обладающих лекарственной устойчивостью. Подтверждений того, что антибактериальное мыло полезнее для здоровья, чем обычное, обнаружено не было.