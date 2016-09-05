Власти Сингапура сообщили о 27 новых случаев заражения вирусом Зика.

Таким образом, количество зараженных возросло до 242 человек, передает Reuters.

25 из новых носителей вируса были заражены в районе первичного очага. В то же время есть подозрения, что новые случаи заражения зафиксировали в новых районах Сингапура.

«Потенциально новая область (заражения), связана с одним из ранее известных случаев и одним новым случаем», - цитирует Deutsche Welle совместное заявление сингапурских Министерства здравоохранения и национального ведомства по вопросам окружающей среды.

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Как известно, вирус Зика вызывает микроцефалию у новорожденных в случае, если женщина во время беременности заразилась вирусом. Микроцефалия приводит к значительным порокам развития мозга.

Вирус передается через укусы комаров Aedes. Симптомами являются умеренный жар, сыпь на коже и конъюнктивит. Обычно они сохраняются от двух до семи дней, но у многих пациентов симптомы отсутствуют вообще.

Первые случаи массовой волны заболеваний этим вирусом были зафиксированы минувшей осенью в Бразилии, где сейчас количество зараженных составило более 1800 человек. Известны случаи заражения в США и Европе.

Впервые этот вирус обнаружили в Уганде в 1947 году.