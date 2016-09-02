Врачи призвали обязательно включать оливки в рацион

Оливки могут посоперничать с точки зрения пользы с суперпродуктами, отмечает meddaily.ru со ссылкой на Zee News. Оливки снижают риск сердечных болезней за счет уменьшения показателей кровяного давления и холестерина. Для получения эффекта достаточно будет потреблять по чашке оливок. Секрет в большом количестве витамина Е и мононенасыщенных жирных кислот.

А еще за счет противовоспалительных свойств оливки помогают справиться с болевыми ощущениями. Оливки считаются идеальным продуктом для волос и кожи, ведь в них много жирных кислот и антиоксидантов. Также оливки - это ценный источник железа, а, значит, им под силу повысить уровень гемоглобина.

Читайте такжеЦелебные продукты для здоровой кожиПомимо оливок, и оливковое масло включено в список продуктов, полезных для волос и кожи. Данные продукты - настоящий кладезь жирных кислот омега-3. Они полезны для волос, ногтей, улучшают циркуляцию крови и сохраняют влагу в коже. В оливках есть фенольные соединения - олеуропеин и олеокантал. Это одни из самых мощных антиоксидантов в природе. Дикинский университет установил: олеокантал прекрасно справляется с воспалительными процессами в коже, как и ибупрофен.