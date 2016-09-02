В Малайзии зафиксирован первый случай заражения вирусом Зика

У 58-летней заболевшей появились сыпь и жар спустя неделю после возвращения из Сингапура 21 августа, сказал министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам, сообщает REUTERS.

"Мы принимаем меры борьбы с комарами aedes около дома женщины, чтобы предотвратить распространение вируса", - сказал он на пресс-конференции.

Вирус Зика, переносимый определённым видом комаров, был обнаружен в Бразилии в 2015 году и с тех пор распространился по Северной и Южной Америке. Вирус представляет опасность для беременных женщин, поскольку может вызвать микроцефалию - серьёзный врождённый дефект, при котором младенцы рождаются с аномально маленькой головой и недоразвитым мозгом.

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что Сингапур является единственной азиатской страной, где активно распространяется вирус Зика. Чиновники Сингапура, одного из мировых финансовых и туристических центров, впервые сообщили о заражении 41 человека внутри страны в субботу, а в среду отчитались о росте числа заболевших до 115.