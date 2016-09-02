Проблемы с обменом веществ приводят к синдрому хронической усталости - исследование

Синдром хронической усталости не дает покоя современным ученым. Они никак не могут определиться с причиной развития синдрома. Согласно последнему исследованию, ученые связывают отклонение с нарушениями в цепочках белков, отвечающих за метаболизм, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на The Russian Times. Данные нарушения приводят к торможению всех биологических процессов и организм впадает в "спячку" (диапаузу). Как следствие, в крови людей с синдромом отмечаются уникальные химические маркеры.

По словам ученых Университета Сан-Диего, в природе некоторые животные впадают в диапаузу при неблагоприятных внешних условиях. Тогда замедление метаболизма позволяет им выжить. У человека данное состояние, правда, вызывает боли, нарушения сна, усталость, мигрень и снижение качества жизни. Комментирует исследователь Роберт Навью: "Несмотря на то, что синдром хронической усталости может развиваться по самым разным причинам, его появление одинаковым образом меняет метаболизм клеток".

Читайте такжеКофе - универсальное средство против усталости нервной системыВ доказательство ученые приводят результаты исследования биологических жидкостей 45 человек с синдромом. Сравнению подверглись наборы из шести сотен белков и прочих элементов, участвующих в обмене веществ. Оказалось, у всех лиц с синдромом нарушена работа 20 цепочек белков, отвечающих за метаболизм (активность почти всех из них была снижена).