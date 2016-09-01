Современные дети менее развиты физически и ниже ростом - исследование

Об этом говорят сотрудники Научного центра здоровья детей РАМН. Как передает "Правда.RU", ученые брали информацию о молодых людях конца прошло века и сравнивали ее с данными молодых людей, живущих сейчас.

Оказалось, общая масса тела молодых людей уменьшилась на 20% меньше, а масса костной ткани - на 30%. По мнению ученых, причина в большом количестве стрессовых ситуаций, в которые попадают современные подростки. А еще негативное влияние наблюдается за счет несбалансированного питания.

Читайте такжеСпециалисты назвали ежедневную норму потребления сахара для детейКстати, помимо веса, сократился и среднестатистический рост молодых людей - на 2%. К тому же, худощавость становится очень распространенной. Врачи советуют детям активнее потреблять кальций с продуктами питания и следить за балансом питательных веществ.