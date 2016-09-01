Медитация помогает справиться со стрессом - исследование

Их разделили на 2 группы. Женщины провели 6 дней на курорте в Калифорнии. Половина просто отдыхала, а остальные посещали курс медитации. Оставшиеся 30 участниц давно занимались медитацией, сообщает Меддэйли.

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Специалисты оценили изменения в 20000 генов. Также ученые собрали образцы крови и опросили участниц до, сразу после их пребывания на курорте, а также месяц и десять месяцев спустя. Исследование показало: у всех женщин произошли определенные изменения на генетическом уровне. В частности, существенно изменилась активность генов, связанных с реакцией на стресс и функциями иммунной системы.

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Еще у участниц повысился уровень субъективного благополучия. Положительный эффект сохранялся до одного месяца. Однако у женщин, которые на курорте начали медитировать, уровни стресса и депрессии оставались низкими гораздо дольше, чем у тех, кто просто отдыхал. Кроме того, молекулярные метки у участниц, которые медитировали давно, и у тех, кто не медитировал, отличались.