Доступность электронных сигарет сокращает распространенность курения - СМИ

Обзор научных данных свидетельствует, что использование электронных сигарет имеет долговременный перспективный потенциал как к значительному сокращению количества курильщиков, так и к уменьшению количества выкуриваемых сигарет теми, кто хочет продолжать курить в тех странах, где производство, продажа и использование электронных сигарет оставались легальными и свободными от вмешательства контролирующих органов, пишет Апостроф со ссылкой на научные исследования..

После осознания вреда курения специалисты в области здравоохранения и табачные компании стремились разработать "безопасные" сигареты. До 1970-х годов стало ясно, что проблема курения заключается в продуктах горения табака. Никотин же химическое вещество в сигаретах, которое ассоциируется с удовольствием, в значительной степени является безопасным. По словам британского психиатра Майкла Рассела, люди "курят ради никотина, но умирают от смол". Хотя в 1970-х и 1980-х годах были достигнуты некоторые успехи в разработке продуктов, которые доставляли бы никотин менее вредным способом, такие продукты не стали привлекательны для курильщиков.

Позже, в 2003 году, пекинский фармацевт Хон Лик изобрел устройство, которое испаряло жидкий никотин на основе пропиленгликоля, смешанного с ароматизаторами. Хон назвал эти устройства "электронными сигаретами”. Эти ранние "сигаретоподобные" испарительные устройства привлекли внимание курильщиков. Некоторые из них использовали их, чтобы бросить курить, а другие применяли их, чтобы сократить количество выкуриваемых сигарет.

Значительное распространенное и многообразие электронных устройств и жидкостей начало привлекать все большее количество желающих перейти от курения к вейпингу. Этот переворот определялся потребителями с самого начала (Хон Лик был мотивирован к разработке первого сигаретоподобного устройства - его отец умер от рака легких, и он сам курил, поэтому хотел создать безопасный способ потребления никотина). Во многих странах табачные компании теперь рассматривают вейпинг как будущее и предлагают новые продукты для удовлетворения растущего спроса. По крайней мере две компании разработали передовые продукты, которые образуют пар с помощью нагревания, а не горения табака; они также могут предложить более привлекательное и эффективное решение для курильщиков, которые не хотят переходить на сигареты на основе е-жидкости.

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Влияние паровой революции на здоровье населения на сегодняшний день уже является значительным. Миллионы курильщиков перешли полностью на электронные сигареты, миллионы используют вейпинг, чтобы уменьшить общее количество выкуренных сигарет. Эксперты, которые оценивали пар, получаемый путем нагрева электронной жидкости в вапоризирующих устройствах, обнаружили, что он содержит лишь малую часть тех химических веществ, которые есть в табачном дыме, и большинство из них являются безвредными. Лучший на данный момент просчитанный прогноз риска от испарения электронных сигарет оценивается примерно в 5% от риска, связанного с курением обычных табачных сигарет. Эта оценка была сделана весьма известной и опытной независимой группой врачей, фармакологов, экономистов и других. Она была признана лучшей как в правительстве здравоохранения, так и в Королевской коллегии врачей Великобритании.

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Принимая во внимание время и будущие инновации, вейпинг имеет долговременный перспективный потенциал к значительному сокращению числа людей, которые курят. В течение следующих двух-трех десятилетий вейпинг может постепенно полностью заменить курение, тем самым спасая множество жизней.

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Всемирная организация здравоохранения и ее проект – Конвенция по борьбе против табака (FCTC) - имеют значительное влияние на внутреннюю политику по отношению к табаку во многих странах. В 2014 году на 6-й Конференции Сторон участников FCTC участники оставили открытым вопрос относительно того, как лучше контролировать электронные продукты для вейпинга. С тех пор подтверждения информации относительно преимуществ вейпинга для общественного здравоохранения были впечатляющими. Очень важно, чтобы представители правительств, которые посетят седьмую Конференцию Сторон FCTC, которая состоится в Дели в ноябре 2016 года, приняли во внимание эти новые фактические данные и приняли такой курс, который бы не создавал лишних препятствий для разработки, продвижения, продажи и использования электронных продуктов для вейпинга.