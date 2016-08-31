Ученые разработали методику, избавляющую человека от фобии пауков

Фобия пауков (арахнофобия) - одна из самых сильных. Существует методика лечения данной фобии. Человека заставляют контактировать с источником своего страха. Считается, мозг постепенно свыкается и рождается новое, безопасное воспоминание, которые перекрывает негативные воспоминания-ассоциации. Но, как отмечает Мeddaily.ru со ссылкой на Medical News Today, новое воспоминание не всегда держится долго.

То есть со временем фобия может вернуться. Университет Упсалы и Каролинский институт выяснили, как закрепить новое позитивное воспоминание. Они попытались нарушить восстановление воспоминаний о страхе. Обычно, когда человеку напоминают о каком-нибудь объекте, воспоминания становятся нестабильными, так как они сохраняются повторно. И это повторное сохранение называется повторная консолидация воспоминаний. Если повторное формирование воспоминания нарушить на этой стадии, само воспоминание можно будет изменить.

Читайте такжеПовышенный уровень тестостерона у матери - причина тревожности ребенкаУченые показывали людям с арахнофобией фотографии пауков. В этот момент оценивался уровень активности в миндалине (связана со страхом). Фотографии активировали воспоминания о страхе (сначала показывали немного фотографий), а потом контакт с источником страха стал сильнее. На следующий день люди вновь рассмотрели фотографии. Во второй день уровни активности в миндалине были значительно ниже у участников исследования по сравнению с контрольной группой. Это говорило о том, что страх ослабевал. По словам ученых, даже самое застарелое воспоминание может сделать нестабильным.