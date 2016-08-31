Загрязнение воздуха является одной из возможных причин храпа - медики
Исследование показало, что люди, регулярно подвергающиеся воздействию выхлопных газов автомобилей, чаще храпят во сне и днем испытывают сонливость.
Ученые из Университета Бергена проанализировали данные 12000 человек, сообщает meddaily.ru со ссылкой на Standard Digital. Исследование показало, что люди, регулярно подвергающиеся воздействию выхлопных газов автомобилей, чаще храпят во сне и днем испытывают сонливость.
Специалисты установили: от храпа чаще страдали мужчины, а от сонливости - женщины. По мнению ученых, выхлопные газы и шум дорог снижают качество сна людей. Вероятно, загрязнение воздуха вызывает воспаление дыхательных путей. Из-за этого человек начинает храпеть.
Читайте такжеКомпьютерные игры действуют как седативные средства - исследованиеИсследователи предполагают: возможно, сонливость днем испытывают те женщины, у которых храпят мужья. Также эксперты отмечают, что жить возле оживленной дороги так же опасно, как выкуривать 10 сигарет в день.