Загрязнение воздуха является одной из возможных причин храпа - медики

Ученые из Университета Бергена проанализировали данные 12000 человек, сообщает meddaily.ru со ссылкой на Standard Digital. Исследование показало, что люди, регулярно подвергающиеся воздействию выхлопных газов автомобилей, чаще храпят во сне и днем испытывают сонливость.

Специалисты установили: от храпа чаще страдали мужчины, а от сонливости - женщины. По мнению ученых, выхлопные газы и шум дорог снижают качество сна людей. Вероятно, загрязнение воздуха вызывает воспаление дыхательных путей. Из-за этого человек начинает храпеть.

Читайте такжеКомпьютерные игры действуют как седативные средства - исследованиеИсследователи предполагают: возможно, сонливость днем испытывают те женщины, у которых храпят мужья. Также эксперты отмечают, что жить возле оживленной дороги так же опасно, как выкуривать 10 сигарет в день.