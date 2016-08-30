Компьютерные игры действуют как седативные средства - исследование

Доминик Шассар (Dominique Chassard) и его коллеги из Hospices Civils de Lyon рассказали, что нашли средство, которое может эффективно заменить седативные препараты, снизив уровень беспокойства у детей и их родителей перед операцией, пишет Medical Xpress. Это средство — компьютерные игры на планшете. Всего 20 минут игры действовали, по общему мнению ученых, детей, их родителей и медиков, лучше, чем мидазолам, одно из самых распространенных седативных средств.

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В исследовании участвовали 112 детей от 4 до 10 лет вместе со своими родителями. Юные пациенты были случайным образом разделены на две группы, в одной из которых детям перед операцией давали мидазолам орально или ректально (54 ребенка), во второй дети до введения анестезии играли на планшете в течение 20 минут — в игры, подходящие им по возрасту (58 детей). Уровень беспокойства два независимых психолога измеряли четырежды у детей и трижды — у их родителей. Детей опрашивали в момент прибытия в больницу, затем при отделении от родителей, во время введения анестезии, а также после операции, родителей — так же, исключая момент введения анестезии. Медицинским сестрам также было предложено оценить, насколько хорошо прошло введение анестезии по десятибалльной шкале. После хирургического вмешательства родители также отвечали на вопросы по поводу их удовлетворенности анестезией. Изменения в поведении после процедуры фиксировались с помощью специального опросника.

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Исследователи обнаружили, что уровень беспокойства и у родителей, и у детей был примерно аналогичен в обеих группах, и при этом в той группе, где дети играли перед операцией на планшете, и родители, и медицинские сестры были более удовлетворены процессом введения анестезии, их оценки по шкале от 1 до 10 в среднем были выше, чем в группе мидазолама. Доктор Шассар добавил, что использование iPad или любого другого планшетного компьютера поможет сделать ожидание операции менее стрессовой ситуацией без применения седативных медикаментов.