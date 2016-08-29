Исследователи разработали простой и быстрый тест для диагностики туберкулеза

Возбудителем заболевания является микроорганизм Mycobacterium tuberculosis. Для диагностики заболевания назначают рентгенографическое обследование легких, а также исследование мокроты. Впрочем, такой подход доступен не везде – во многих развивающихся странах применяется микроскопическое исследование мазка, окрашенного по методу Циля-Нельсона. Другой же не слишком надежный метод – проба Манту. Оба этих метода дают ложно-положительные результаты и не слишком удобны в применении.

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Исследователи из Стэнфордского университета (Stanford University) совместно с учеными из Университета Витватерсранда (University of the Witwatersrand), расположенного в Южной Африке, разработали новый тест для выявления туберкулеза, пишет Science. Он прост в применении, сравнительно недорог и дает довольно точные результаты.

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Сперва авторы выяснили, что микобактерия, вызывающая туберкулез, использует дисахарид трегалозу для соединения сахаров со своей клеточной стенкой. Тогда они соединили трегалозу с флуоресцентным красителем DMN. После того, как этот комплекс прикреплялся к клеточной стенке микобактерии, с помощью флуоресцентного микроскопа можно было зарегистрировать зеленое свечение красителя.

Исследователи обработали трегалозой с красителем образцы мокроты и оказалось, что вскоре появляется флуоресценция присутствующих в ней микобактерий, интенсивность которой постепенно увеличивается.

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С помощью этого метода можно было обнаружить лишь живых возбудителей туберкулеза, а на кишечную палочку, золотистый стафилококк и другие бактерии тест не реагировал и свечение в таком случае не возникало. Новый способ может стать доступной альтернативой другим методам и использоваться для диагностики туберкулеза на ранних стадиях.