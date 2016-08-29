Исследователи разработали простой и быстрый тест для диагностики туберкулеза

09:40, 29 августа 2016
Зарубежные новости
274

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения около 10 миллионов человек ежегодно заражаются туберкулезом. 

newsru.co.il

Возбудителем заболевания является микроорганизм Mycobacterium tuberculosis. Для диагностики заболевания назначают рентгенографическое обследование легких, а также исследование мокроты. Впрочем, такой подход доступен не везде – во многих развивающихся странах применяется микроскопическое исследование мазка, окрашенного по методу Циля-Нельсона. Другой же не слишком надежный метод – проба Манту. Оба этих метода дают ложно-положительные результаты и не слишком удобны в применении.

Читайте такжеВынужденные переселенцы - группа риска по распространению туберкулеза в Украине

Исследователи из Стэнфордского университета (Stanford University) совместно с учеными из Университета Витватерсранда (University of the Witwatersrand), расположенного в Южной Африке, разработали новый тест для выявления туберкулеза, пишет Science. Он прост в применении, сравнительно недорог и дает довольно точные результаты.

Читайте такжеВынужденные переселенцы - группа риска по распространению туберкулеза в Украине

Сперва авторы выяснили, что микобактерия, вызывающая туберкулез, использует дисахарид трегалозу для соединения сахаров со своей клеточной стенкой. Тогда они соединили трегалозу с флуоресцентным красителем DMN. После того, как этот комплекс прикреплялся к клеточной стенке микобактерии, с помощью флуоресцентного микроскопа можно было зарегистрировать зеленое свечение красителя.

Исследователи обработали трегалозой с красителем образцы мокроты и оказалось, что вскоре появляется флуоресценция присутствующих в ней микобактерий, интенсивность которой постепенно увеличивается. 

Читайте такжеUNITAID инициировал проект по борьбе с латентной формой туберкулеза

С помощью этого метода можно было обнаружить лишь живых возбудителей туберкулеза, а на кишечную палочку, золотистый стафилококк и другие бактерии тест не реагировал и свечение в таком случае не возникало. Новый способ может стать доступной альтернативой другим методам и использоваться для диагностики туберкулеза на ранних стадиях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter