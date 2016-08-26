Ощущение безопасности повышает успеваемость подростков - новое исследование

Новое исследование, проведенное в Канаде, показало: если подросток в школе не чувствует себя в безопасности, у него могут появиться эмоциональные проблемы. Кроме того, это негативно влияет на его способность к обучению. Специалисты проанализировали данные исследования, начавшегося в 1998 году, пишет Мeddaily.ru со ссылкой на на The Hindustan Times.

В исследовании участвовали 2120 детей. Ученые хотели выяснить, как ощущение безопасности влияет на успеваемость и благополучие. Исследование показало: у подростков, которые в школе были жертвами насилия или не чувствовали себя в безопасности, появлялись симптомы депрессии. Это негативно сказывалось на их способности у обучению.

Читайте такжеСпециалисты установили, что отсутствие друзей опасно для здоровьяШкольники, которые чувствовали себя в безопасности, оказались более внимательными на уроке, и их продуктивность была выше. Кроме того, они реже жаловались на симптомы депрессии, такие как недовольство собой и своей жизнью. По словам специалистов, подростки не чувствуют себя в безопасности не только из-за издевательств сверстников. Есть и другие факторы, например, бедность и проживание в неблагополучном районе.