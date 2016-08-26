Музыка повышает сплоченность коллектива - результаты исследования

Ученые из Корнелльского университета провели два эксперимента. Исследователи хотели выяснить, как музыка влияет на поведение людей, работающих в команде. Добровольцев разбили на группы по 3 человека. Участники получали жетоны, которые они могли оставить себе либо отдать на благо всей команды, рассказывает Мeddaily.ru со ссылкой на The Hindustan Times.

Когда играла веселая музыка, например, песни Van Morrison "Brown Eyed Girl", Beatles "Yellow Submarine" или Katrina "Walking on Sunshine", добровольцы чаще отдавали жетоны. Если же включали неприятную музыку, например, композиции неизвестных хеви-метал-групп, участники в основном оставляли деньги себе.

Читайте такжеУченые рассчитали оптимальную продолжительность рабочей неделиИсследователи установили: слушая веселые песни, добровольцы отдавали примерно на треть больше по сравнению с тем, когда слушали неприятную музыку. Затем ученые провели второй эксперимент. Они не включали музыку вообще. Специалисты пришли к выводу: веселая музыка заставляет людей приносить пользу команде. То есть, она может сплотить коллектив.