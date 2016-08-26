Израиль планирует стать крупным поставщиком медицинской марихуаны

14:34, 26 августа 2016
Зарубежные новости
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Минсельхоз Израиля выделил землю для разведения медицинской марихуаны.

newsru.co.il

Министерство сельского хозяйства выделило крупный земельный участок в Бейт-Дагане для выращивания медицинской марихуаны.

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Как сообщают Новости Израиля, цель данного шага – разработка новых методов выращивания каннабиса, которые позволят Израилю занять ведущее место на мировом рынке экспорта медицинской марихуаны.

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