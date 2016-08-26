Ультразвуковая стимуляция головного мозга вывела пациента из состояния комы

Мартин Монти (Martin Monti) и его коллеги смогли «перезапустить» головной мозг находящегося в коме 25-летнего пациента, воздействуя на него ультразвуковыми волнами, сообщает Мedical Daily. Это повлияло на работу таламуса – части головного мозга, отвечающей за переработку информации.

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Мартин Монти поясняет, что ранее для того, чтобы нейроны вновь заработали, врачам приходилось проводить сложную и довольно опасную процедуру – глубокую стимуляцию головного мозга, в ходе которой в таламус имплантировали электроды. Подход же предлагаемый исследователями из Калифорнии не предполагает проведения операции и является неинвазивным.

В ходе проведения процедуры ученые использовали направленную ультразвуковую пульсацию низкой интенсивности – такой подход применялся для лечения больных с тяжелыми травмами головного мозга впервые.

Процедура оказалась действительно эффективной. Спустя три дня после ее проведения, молодой человек, который до этого находился в коме и демонстрировал лишь минимальные признаки сознания и понимания речи, полностью пришел в себя и понимает все, что ему говорят. Сейчас он способен отвечать на вопросы «да» и «нет», кивая или мотая головой.

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Врачи, впрочем, отмечают, что процедуру предстоит еще опробовать и на других пациентах, чтобы подтвердить ее эффективность.

Поиском способа вывода пациентов из комы занимается не одна группа ученых. Недавно стало известно о том, что очнулась 22-летняя девушка, впавшая в кому 16 лет назад. Это стало возможным благодаря совместной работе польский и японских ученых – пациентке имплантировали электроды в шейный отдел позвоночника. Такие стимуляторы ЦНС были установлены 6 пациентам, находящимся в коме, еще в мае 2016 года. Двое из них уже очнулись.