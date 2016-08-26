ВОЗ предложила помощь Италии, пострадавшей в результате землетрясений

Генеральный секретарь ООН поговорил с президентом Италии Серджо Маттареллой и выразил ему глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями, вызванными землетрясением в центральной части страны, пишет Центр новостей ООН.

Читайте такжеВ пострадавших от землетрясения регионах Италии введено чрезвычайное положениеГлава ООН похвалил правительство Италии за эффективные и оперативные меры, благодаря которым удалось спасти сотни жизней и оказать помощь тем, кто пострадал в результате землетрясения. Пан Ги Мун также заявил о готовности ООН предоставить дополнительную помощь в случае необходимости.

По последним данным, землетрясение унесло жизни 267 человек. Сотни получили травмы. Во многих районах повреждены линии электропередачи, разрушены здания, в том числе – больницы. За ситуацией внимательно следят специалисты Всемирной организации здравоохранения.

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«Мы очень обеспокоены тем, что медицинские учреждения получили серьезные повреждения. В сложившейся ситуации очень важно, чтобы больницы продолжали работать в нормальном режиме. ВОЗ готова оказать необходимую помощь», - заявила Региональный директор ВОЗ в Европе Жужанна Якаб.

Руководство Всемирной организации здравоохранения предложило помощь министерству здравоохранения Италии, однако итальянские власти пока не обращались за международной поддержкой.