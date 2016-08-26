За 15 лет смертность от малярии в Африке упала на 66%

Показатели смертности от малярии в африканских странах за последние 15 лет снизились на 66%, благодаря чему инфекционное заболевание больше не является основной причиной смерти детей в государствах к югу от Сахары, сообщает Центр новостей ООН.

«Мы добились огромного прогресса в обеспечении контроля над малярией в нашем регионе. С 2000 года смертность от малярии сократилась на 66%, а это означает, что удалось спасти 6,2 млн человек, большинство которых - дети», - заявил региональный директор ВОЗ для Африки Матшидисо Моэти.

Он добавил, что несмотря на достигнутые успехи, в 2015 году в мире было зарегистрировано 190 млн случаев малярии, 400 тыс. из которых привели к смерти пациента. При этом на африканский регион приходится 89% процентов заболеваний малярией во всем мире и более 90% всех случаев смертности от нее.

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В рамках борьбы с инфекционным заболеванием, 47 африканских стран приняли новую стратегию, предусматривающую расширение доступа населения к медицинской помощи, а также к противомоскитным сеткам и другим средствам профилактики.

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Региональная стратегия опирается на Глобальную техническую стратегию ВОЗ по малярии, рассчитанную на ближайшие 15 лет. Глобальная стратегия была принята в 2015 году и предусматривает 90% сокращение заболеваемости и смертности от малярии в мировом масштабе к 2030 году.