Любовь к кофе генетически обусловлена - исследование

Ученые выявили ген, от которого зависит употребление кофе, сообщает Nature.com. Выяснилось, что носители варианта гена PDSS2 значительно меньше пьют этот напиток.

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Генетики собрали данные по 340 индивидам, обитателям небольшой деревни в южной Италии, а также по 843 жителям шести сел на северо-востоке страны. Всех их попросили ответить на вопрос о том, сколько чашек кофе в день они пьют. Носители одного из вариантов гена PDSS2 употребляли меньше напитка, чем те, кто был лишен его (в среднем на одну чашку).

По мнению ученых, этот ген снижает способность клеток расщеплять кофеин, заставляя вещество дольше оставаться в организме. Следовательно, для получения такого же эффекта носителям гена понадобится меньше кофе. Аналогичные результаты были получены при обследовании 1731 человек, жителей Нидерландов.

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Дальнейшие исследования будут необходимы, чтобы разъяснить биологический механизм, который связывает PDSS2 и потребление кофе.

Кофе является одним из самых любимых напитков людей. Учитывая то, что в нем содержится много различных физиологически активных соединений, таких как кофеин, полифенолы, ниацин, N-метилпиридиния иона и другие, многие исследования изучали его влияние на здоровье. Например, потребление кофе было связано с защитными эффектами для распространенных патологий, таких как сердечно - сосудистые заболевания, гипертония, болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона, сахарный диабет 2 типа.