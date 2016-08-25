ВОЗ расширяет масштабы реагирования на гуманитарный кризис в Нигерии

Чрезвычайная группа специалистов ВОЗ в области здравоохранения прибыла в штат Майдугури для оценки медико-санитарных потребностей 800 000 человек в северо-восточной части Нигерии, ранее удерживаемой военными повстанческими группировками, и принятия соответствующих ответных мер, сообщается на сайте ВОЗ.

ВОЗ и партнеры расширяют масштабы чрезвычайного реагирования для оказания помощи сотням тысяч людей, остро нуждающихся в медицинских услугах. Более половины медицинских учреждений в штате Борно, наиболее тяжело пострадавшем районе, не функционируют.

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Предварительные оценки свидетельствуют о неотложных проблемах со здоровьем у населения 15 территорий местного управления (ТМУ), ранее удерживаемых повстанческими группировками. По оценкам, уровни смертности в некоторых из этих районов в 4 раза превышают пороговой уровень для чрезвычайных ситуаций. Показатель тяжелой острой недостаточности питания оценивается на уровне 14%. Кроме того, на прошлой неделе Нигерия сообщила о двух случаях полиомиелита в штате Борно при том, что последний случай в стране был зарегистрирован два года назад. Один из этих случаев полиомиелита произошел в ТМУ, которая до сих пор остается недосягаемой для служб здравоохранения, а второй – в ТМУ, которая только что стала доступной. В этом районе также зарегистрированы случаи кори, что еще больше осложняет сложившуюся гуманитарную ситуацию.

Непосредственной целью ВОЗ и ее партнеров является срочное снижение уровней смертности и заболеваемости путем быстрого наращивания масштабов оказания жизненно важных медицинских услуг. Организация будет тесно сотрудничать с местными должностными лицами и специализированными учреждениями для принятия мер в отношении опасностей для здоровья, связанных с недостаточностью питания, вспышками болезней и длительным отсутствием доступа к элементарным медико-санитарным услугам.

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Условия для работы в пострадавших районах исключительно сложные. Ресурсов и возможностей для заполнения огромных пробелов в области медицинского обслуживания, в значительной мере не хватает. Основным препятствием является отсутствие безопасности – недавно повстанцы предприняли ряд нападений на гуманитарный персонал. Сейчас наблюдается самый пик ежегодного сезона дождей, и в ближайшие недели ожидаются большие наводнения. Для проникновения на 15 территорий местного управления необходимо военное сопровождение на большие расстояния по плохим дорогам.

Тем не менее, ВОЗ и ее партнеры предпринимают шаги для скорейшего решения этих проблем. ВОЗ уже направила в Нигерию экспертов для проведения неотложных операций, координации и управления данными. Еще одна группа находится в штате Борно для содействия в проведении ответных мер на вспышку полиомиелита. Правительство уже приступило к проведению чрезвычайных мероприятий по вакцинации против полиомиелита при поддержке ВОЗ и партнеров. В скором времени будет завершен первый раунд вакцинации с охватом 1 миллиона детей. До ноября запланировано проведение последующих крупномасштабных раундов вакцинации против полиомиелита. ВОЗ также направила необходимые в чрезвычайной ситуации лекарственные средства и материалы, а в ближайшие дни операции Организации будет усилены расширенной группой опытных специалистов по реагированию на чрезвычайные ситуации.

По словам д-ра Питера Салама (Peter Salama), Исполнительного директора Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, «Затяжные конфликтные ситуации, подобные тем, что мы наблюдаем в северной части Нигерии, а также в странах, окружающих озеро Чад, - Камеруне, Чаде и Нигере, – входят в число самых значительных угроз для глобального здравоохранения. Помимо того, что эти страны ассоциируются с самыми высокими уровнями смертности среди детей и беременных женщин в мире, они могут также стать очагами инфекционных болезней и вспышек, однако при этом они слишком часто остаются без внимания международного сообщества».

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Чрезвычайные ответные меры ВОЗ опираются на длительную работу Организации в Нигерии, где она оказывает поддержку в предоставлении жизненно важных медицинских услуг, включая иммунизацию, охрану здоровья матерей, новорожденных и детей, а также услуги в связи с ВИЧ. В настоящее время ВОЗ расширяет масштабы реагирования, уделяя приоритетное внимание жизненно необходимым медицинским услугам, в частности борьбе с болезнями и охране здоровья матерей и детей. Финансовые потребности сектора здравоохранения в Нигерии оцениваются в 25 миллионов долларов в качестве составной части общего "Плана гуманитарного реагирования" на 2016 г., который в настоящее время пересматривается вместе с партнерами с учетом последних событий.