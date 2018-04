Международная группа ученых назвала главную опасность лишнего веса

Лишний вес неразрывно связан с заболеваемостью злокачественными опухолями. К такому выводу пришла международная группа ученых, проведя метаанализ более тысячи исследований, инициированных ВОЗ и посвященных связи рака с лишним весом. Результаты исследования опубликованы в The New England Journal of Medicine, а кратко о них сообщает EurekAlert!

При условии, что в течение десяти лет человеку удается ограничить набор массы тела, вероятность развития онкологических заболеваний снижается. Иначе процесс может принять необратимый характер. У людей с лишним весом повышается риск развития рака желудка, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, яичников, щитовидной железы, а также опухолей головного мозга.

Как показало исследование, большему индексу массы тела (ИМТ) отвечает большая вероятность развития рака. Избыток жира приводит к гиперпродукции эстрогена, тестостерона и инсулина, что, в частности, способствует развитию воспалений, которые могут стимулировать возникновение рака.

ИМТ определяется как показатель массы тела (в килограммах), разделенный на квадрат роста (в метрах). Нормой считается ИМТ, равный 18,5-24,99. Показатель ниже 18,5 говорит о дефиците массы тела, выше 25 — о ее избытке.