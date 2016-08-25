В Италии возросло число жертв землетрясения: погибли по меньшей мере 247 человек
08:18, 25 августа 2016Зарубежные новости
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Больше всего от подземных толчков пострадала провинция Лацио.
REUTERS
Из-за землетрясения в центральной Италии погибли по меньшей мере 247 человек.
Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на местную власть.
Землетрясение в центральной части Италии произошло в ночь на 24 августа. Его магнитуда составила 6,2. Больше всего от подземных толчков пострадала провинция Лацио, в частности, города Аккумолі, Аматріче, Поста и Аркуата-дель-Тронто.
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Это города на склонах гор, где многие уже крепко спали и не успели выбежать из дома.
Как сообщал УНИАН, представитель украинского МИД Ореста Старик заявила, что граждан Украины нет среди погибших и раненых в результате землетрясения в Италии.
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