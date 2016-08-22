Ученые установили: камни в желчном пузыре увеличивают риск болезни сердца

У людей с желчнокаменной болезнью риск ишемической болезни сердца (ИБС) повышен на 23%. Это обнаружили сотрудники Тулейнского университета, проанализировав данные 7 исследований с участием в общей сложности 842553 человек. 51123 добровольца страдали от ишемической болезни сердца, сообщает meddaily.ru со ссылкой на Tech Times.

У ИБС и желчнокаменной болезни много общих факторов риска, таких как диабет, ожирение, высокий уровень холестерина, гипертония и неправильное питание. Однако, судя по всему, существуют и другие факторы. Так, анализ данных еще 269142 человек показал: у участников с желчнокаменной болезнью, не страдавших от диабета, ожирения и гипертонии, ИБС развивалась чаще, чем у добровольцев с этими заболеваниями.

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