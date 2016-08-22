Женщины чаще мужчин страдают от ночных кошмаров, установили ученые

Женщинам кошмары снятся чаще, чем мужчинам. Как передает meddaily.ru со ссылкой на The Daily Mail, нередко женщинам снится кошмар, что им изменяет партнер. Выпадение зубов, погоня, пауки, - вот еще три самых "популярных" кошмара у женщин.

Мужчинам же чаще снится, что они летают, встречают прекрасную незнакомку или находят деньги. В целом, как показало исследование американских экспертов, самый часто посещающий сон - падение или секс с человеком, с которым не следовало бы этим заниматься. Итак, 51% людей снится, что за ними гонится кто-то, 38% снится, что они вернулись в школу, 34% в кошмаре были не готовы к тесту или важному событию.

Читайте такжеЙога поможет подросткам справиться с тревожными расстройствами - учёныеПричина кошмаров - тревожность. И, видимо, женщины больше предрасположены к тревожности и кошмарам. Потом, женщины больше фокусируются на тревожных переживаниях и событиях, они лучше запоминают сны, связанные с тревожностью (женщины чаще вспоминали неприятные сны, им они снились чаще и имели острый эмоциональный накал). В целом 24% женщин помнили свои сны почти после каждой ночи по сравнению с 14% мужчин.