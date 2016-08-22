Исследователи назвали цитрусовые эффективным средством от ожирения

Ученые из Университета Сан-Паулу выяснили, что цитрусовые фрукты (апельсины, лимоны, лайм и др.) предотвращают развитие осложнений от ожирения. Результаты своей работы они представили на ежегодной конференции Американского химического общества. Об этом сообщает EurekAlert!

Исследователи провели эксперимент с 50 мышами, часть которых употребляла пищу, богатую флавоноидами (найдены в цитрусовых). В частности, биологов интересовало действие таких соединений, как гесперидин, эриоцитрин и эриодиктиол. Животные были разделены на несколько групп. В первой грызуны питались стандартной диетой, во второй — диетой с большим содержанием жиров. В остальных группах — богатой жирами и одним из трех флавоноидов.

Читайте такжеБананы и цитрусовые снижают артериальное давлениеИсследователи установили, что жирная пища увеличивает концентрацию в крови тиобарбитуровой кислоты (ТБК) — маркера клеточного повреждения. Однако гесперидин, эриоцитрин и эриодиктиол снижали уровень ТБК на 50%, 57% и 64%, соответственно. У грызунов, которые получали эриоцитрин и эриодиктиол, также уменьшалось количество накопленного жира.