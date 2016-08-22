В Европе появился новый противоастматический препарат

Препарат компании Teva появится на рынках 28 стран ЕС под торговым наименованием Синкаэро (Cinqaero), сообщает The European Pharmaceutical Review.

Читайте такжеБронхиолит в детстве повышает риск развития астмы во взрослом возрастеРешение регуляторов было принято на основании результатов клинических исследований, прошедших при участии более 1 тыс. взрослых пациентов и подростков. Согласно отчетам о КИ, на фоне применения реслизумаба частота обострений бронхиальной астмы снижается на 50-60% по сравнению с плацебо. Также было отмечено, что препарат оказывает благоприятное воздействие на функцию легких и общее состояние пациентов.

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Реслизумаб предназначен для внутривенного введения каждые 4 недели. Препарат является моноклональным антителом, специфичным к интерлейкину-5, цитокину, стимулирующему пролиферацию и дифференцировку костномозговых предшественников эозинофилов. Права на разработку лекарственного средства были получены Teva после приобретения компании Cephalon за 6,8 млрд долларов в мае 2011 года. Весной 2016 года препарат был зарегистрирован на территории США.