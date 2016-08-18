"Раздвоение" личности ученые назвали главной опасностью социальных сетей

Пользователи социальных сетей, которые пытаются продемонстрировать несвойственные им в жизни черты, склонны испытывать стресс и вести обособленный образ жизни. Такие выводы сделали ученые из Университета Тасмании, которые проводили исследования в соцсети Facebook. Результаты работы опубликованы в журнале Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking.

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Ученые решили оценить последствия, которые возникают в том случае, если пользователь соцсети использует своё альтер-эго. Авторы исследования сравнивали истинные и виртуальные личности пользователей, степень социальной привязанности и психологического благополучия, уровень тревоги, стресса и депрессии. В данном исследовании приняли участие 164 человека, которые заполняли специально разработанные анкеты.

Читайте такжеБольшое количество друзей в соцсетях приводит к стрессуИсследователи считают: если разработать методики, позволяющие людям, имеющим социально-психологические проблемы, одинаково себя вести в реальной жизни и в Facebook, то это позволит уменьшить уровень стресса.

В настоящее время число активных пользователей Facebook составляет примерно 1,7 миллиарда человек, при численности населения Земли 7,4 миллиарда человек.