Прием антипсихотических препаратов не влияет на развитие врожденных пороков плода - исследование

Результаты работы были опубликованы в JAMA Psychiatry.

До настоящего времени было мало известно о безопасности антипсихотиков для нерожденного ребенка, при этом частота их использования беременными женщинами за последнее десятилетие практически удвоилась.

Авторы работы проанализировали информацию о более 1,3 млн беременных женщин, из которых принимали антипсихотики 9258 (0,96%) человек. В первом триместре гестации антипсихотики были назначены 733 (0,05%) пациенткам. Средний возраст участниц исследования составил 24,02 года.

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Было установлено, что 32,7 на 1000 младенцев, не подвергавшихся внутриутробному воздействию препаратов, рождались с врожденными пороками развития. Среди новорожденных, чьи матери принимали лекарственные средства, этот показатель составил 44,5 и 38,2 на 1000, для атипичных и классических антипсихотиков соответственно. После корректировки полученных результатов, показатели были сокращены на 1,05 и 0,90 для атипичных и классических антипсихотиков.

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Ученые подчеркивают, что полученные ими данные свидетельствуют о безопасности применения антипсихотических препаратов в терапии беременных женщин. При этом они отмечают, что необходимо продолжить изучение причин незначительного повышения риска врожденных пороков развития детей, чьи матери принимали лекарственные средства во время беременности.