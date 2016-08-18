Ученые выявили мутацию, повышающую риск психических расстройств

Исследователи из Эдинбургского университета в течение 40 лет анализировали данные шотландской семьи, члены которой страдали от тяжелых психических заболеваний. Недавно ученые решили впервые просканировать мозг этих людей. Они обнаружили мутацию DISC1, влияющую на структуру, функции и биохимические процессы в мозге, пишет meddaily.ru со ссылкой на The Times of India.

Оказалось, что у людей с мутацией участок одной хромосомы поменялся местами с другим. Также ученые заметили изменения в структуре мозга. Это повышало риск психических заболеваний, таких как шизофрения, биполярное расстройство и депрессия. Кроме того, у носителей мутации оказался снижен уровень нейромедиатора глутамата в областях мозга, связанных с шизофренией.

Кстати, недавно специалисты разработали новую технику, позволяющую следить за активностью генов в мозге. Она помогает выделить области, в которых гены "выключены". Вероятно, данный метод упростит диагностику таких расстройств, как болезнь Альцгеймера или шизофрения.