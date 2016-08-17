Американские ученые назвали самые моложавые народы

Ученые США назвали группу народов, которые на молекулярном уровне стареют медленнее остальных. Посвященное этому исследование опубликовано в журнале Genome Biology, кратко о нем сообщает издание EurekAlert!.

Читайте такжеЗанятия спортом помогают сохранить молодость мозгаТакими народами оказались латиноамериканцы, а также цимане - индейцы, проживающие на территории современной Боливии. Первые в среднем живут 82 года — на три года дольше, чем европеоиды, вторые — 84 года.

В своем исследовании ученые проанализировали 18 наборов образцов ДНК около 6000 человек, представляющих две африканские группы, афроамериканцев, европеоидов, жителей Восточной Азии, латиноамериканцев и американских индейцев.

Установлено, что иммунная система латиноамериканцев и цимане с возрастом гораздо медленнее деградирует, чем у представителей остальных народов. Например, после наступления менопаузы биологические часы латиноамериканских женщин в среднем на 2,4 года отстают от остальных.

Читайте такжеГранат назвали средством против старенияУ цимане ученые не обнаружили признаков наличия большого числа хронических заболеваний. Молекулярные особенности латиноамериканцев и индейцев исследователи объясняют адаптацией организма к заболеваниям.

Эти выводы подтверждают результаты исследования, проведенного в 2013 году и опубликованного в American Journal of Public Health. Согласно им, здоровые латиноамериканцы на 30% реже сталкиваются с рисками смертности от различных факторов.