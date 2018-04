Биологи назвали самое опасное время суток для поражения вирусами

Если вирусы поражают своих жертв по утрам, они более опасны. К такому выводу пришли биологи из Кембриджа, авторы статьи, которая опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Коротко о данном исследовании рассказывает BBC News.

Исследователи заражали подопытных животных вирусами гриппа и герпеса. Успешность «утренних» вирусных инфекций оказалась выше в 10 раз. Кроме того, животные с нарушенным суточным ритмом более беззащитны перед вирусами.

Обусловленность такой зависимости инфекции от времени суток состоит в том, что «аппарат» внутри клеток, который вирусы захватывают для успешного размножения, сильно зависит от суточного ритма.

Такие выводы ученых окажутся полезными в борьбе с эпидемиями. Кроме того, последнее исследование подтвердило ранее полученные данные о том, что инъекции вакцины против гриппа более эффективны по утрам.