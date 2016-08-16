Ученые победили диабет 2-го типа с помощью тренировок и специального экстракта

Ученые из Новой Зеландии считают, что добились настоящего прорыва в лечении людей с диабетом 2-го типа. Секрет излечения в тренировках и особом соединении, пишет Xinhua. Известно, что тренировки улучшают состояние людей с диабетом. Но по каким-то причинам эффекты тренировок сильно разнятся. Однако теперь ученые придумали, как всегда добиваться положительного результата.

Они представили новый кератиновый экстракт, который способен усилить позитивное влияние тренировок. Экстракт уже протестировали. В итоге один пациент лучше спал, а когда требовалось, хорошо концентрировался. У другого пациента сильно снизился сахар. Вообще у 4 из 8 добровольцев сахар снизился до такой отметки, что врачи были готовы снять диагноз.

Читайте такжеУченые проводят исследование по эффективности перорального инсулинаСуть в уникальном составе экстракта, с точки зрения аминокислот и минеральных веществ. Экстракт защищает ткани тела за счет антиоксидантного воздействия. Кстати, экстракт может стать удобной альтернативой стандартной терапии, особенно если она не очень эффективно работает.