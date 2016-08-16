Июль-2016 стал самым жарким месяцем за последние 136 лет

По данным NASA, июль-2016 стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю метеорологических наблюдений, то есть за последние 136 лет.

Об этом сообщил журналистам главный климатолог NASA Гэвин Шмидт, передает Русская служба ВВС.

Аэрокосмическое агентство США подсчитало, что средняя температура в июле этого года была на 0,84 градуса по Цельсию выше, чем средняя за 1950-1980-е годы и на 0,18 градуса выше предыдущих рекордных месяцев - июля 2011 года и июля 2015. В эти два месяца глобальная температура была почти одинаковой.

Читайте такжеЖара вредит организму человека: снижается работоспособность, обостряются хронические болезниВ пятерку рекордно жарких месяцев, по данным NASA, входят также июль 2009-го и август 2014 года - то есть, рекорды в последние годы постоянно ставятся. При этом только июль 2015 года пришелся на период Эль Ниньо - природного потепления участков Тихого океана, которое происходит раз в несколько лет и существенно влияет на климат на Земле.