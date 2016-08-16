Исследование показало: автомобилисты весят больше, чем велосипедисты

Люди, для которых основным видом транспорта является автомобиль, в среднем весят на 4 килограмма больше тех, кто ездит на велосипеде. Это показало исследование, проведенное в Королевском колледже Лондона. Ученые опросили 11000 жителей семи европейских городов, передает The Times of India.

Читайте такжеВелоспорт значительно снижает риск развития диабета - исследованиеУчастники рассказывали, какими видами транспорта они пользуются. Также добровольцев спрашивали, сколько длятся поездки. Еще исследователи узнавали вес и рост участников и выясняли, как добровольцы относились к ходьбе и езде на велосипеде. Исследование показало: велосипедисты были стройнее участников, ездивших на машине.

Читайте такжеУчёные доказали, что нормы физических нагрузок ВОЗ занижены в 5-7 разСпециалисты пока не уверены в существовании причинно-следственной связи. Чтобы узнать больше, необходимы дальнейшие исследования. Кстати, по данным ученых из Университета Южной Дании, езда на велосипеде снижает риск сахарного диабета 2-го типа.