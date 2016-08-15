Средиземноморская диета активизирует работу мозга - ученые

Недавно ученые в лице Роя Хардмана доказали, что она улучшает показатели работы мозга, если дело касается памяти, языковых навыков и внимания, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Pulse Headlines. Также диете под силу уменьшить влияние болезни Альцгеймера. Итак, на руках ученых были данные других исследований. Те показывали, как Средиземноморская диета со временем приводит к когнитивным изменениям. И анализ выявил однозначный позитивный эффект диеты.

Читайте такжеРасительное масло - надёжный способ избежания преждевременной смертиСистема питания воздействовала на долгосрочную и рабочую память. Также улучшались показатели исполнительных функций, визуальных структур и распознавания. Секрет в том, что в диету входят питательные продукты. Они позволяют справиться с дисбалансом в минеральных веществах и витаминах, а также уменьшают остроту воспалительного ответа. А еще улучшается липидный профиль и снижается вес.

Читайте такжеУченые: причина переедания и ожирения - мозговые аномалии Что важно, диета работала в любом уголке мира. Главное, чтобы человек потреблял много овощей, а вот количество белковых продуктов и молочных было ограничено. Основной источник жиров при этом - оливковое масло. Различные травы и специи помогают улучшить вкус блюд вместо соли. Согласно статистике, Средиземноморскую диету назначают чаще всего. Ее уже связывали со сниженным риском болезни сердца, рака, болезни Паркинсона, низким холестерином.