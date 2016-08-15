Американский физик объяснил возникновение рака при пользовании мобильным телефоном

16:14, 15 августа 2016
Зарубежные новости
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Нейроны вокруг головного мозга и сердца образуют замкнутые электрические цепи, и радиоизлучение частотой 900 мегагерц порождает в них электрический ток той же частоты, повышая вероятность развития раковых заболеваний.

Объяснено возникновение рака при пользовании мобильным телефономФото: УНИАН

Американский физик Бернард Фельдман нашел возможную причину возникновения рака у крыс, подвергавшихся продолжительному воздействию излучения от мобильных телефонов. Исследование опубликовано на сайте arXiv.org.

По Фельдману, в случае, если выводы экспертов о вреде мобильного излучения для крыс справедливы, эксперимент может получить следующее объяснение. Нейроны вокруг головного мозга и сердца крыс образуют замкнутые электрические цепи, и, согласно закону Фарадея, радиоизлучение частотой 900 мегагерц порождает в них электрический ток той же частоты.

В свою очередь, электрический ток приводит к локальному нагреву тканей и изменению баланса канцерогенных радикалов, тем самым повышая вероятность развития раковых заболеваний.

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