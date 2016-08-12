В Китае стартовал проект по сбору генетической информации новорожденных детей

В Китае, по инициативе Генетически-консультативного совета и детской больницы при университете Фудань в Шанхае, начат проект по сбору генетической информации новорожденных младенцев, сообщает Xinhua.

Ученые планируют собрать за 5 лет более ста тысяч образцов ДНК у новорожденных детей.

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Полученная информация будет собрана в одной базе данных и будет разработана генетическая стандартная процедура тестирования наследственных заболеваний, что позволит улучшить идентификацию и лечение наследственных заболеваний.

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Президент больницы Хуан Гоин подчеркнул, что раннее выявление поможет врачам повысить эффективность стратегии лечения и улучшить качество жизни пациентов.

База данных генома также необходима ученым в исследованиях по развитию эмбрионов и диагностировании врожденных пороков.

В Китае ежегодно со врожденными пороками рождается около 900 тысяч детей.