Итальянские парламентарии выступают за наказание для родителей, "посадивших" детей на веганскую диету

Как сообщает REUTERS, депутат нижней палаты итальянского парламента от консервативной партии "Вперед, Италия" Эльвира Савино, внесла на рассмотрение законопроект о лишении свободы сроком до 4 лет родителей, которые "посадили" своего ребенка на веганскую диету.

Депутат подчеркивает, что она ничего не имеет против взрослых, которые сознательно делают свой выбор, но находит абсурдным навязывать свои воззрения детям – "с религиозным фанатизмом и не проконсультировавшись с медиками".

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В законопроекте говорится, что родители должны нести ответственность за принуждение своих детей к диете, лишающей их необходимых для нормального развития компонентов.

Этот законопроект предлагает наказывать лишением свободы сроком на один год родителей, которые навязывают детям веганскую диету, 4 годами тюрьмы тех, чьи отпрыски имеют хронические заболевания и до семи лет тех, чьи дети умерли в результате.

Данные требования относятся к тем, кто имеет детей в возрасте до 16 лет. Срок лишения свободы увеличивается на год в том случае, если ребенку, подвергаемому такой диете, меньше трех лет.

39-летняя Эльвира Савино, мать семилетнего сына, которая "есть мясо в небольших количествах", утверждает, что предложить такой законопроект ее вынудили ряд шокирующих случаев, происшедших в Италии.

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Так, в прошлом месяце в одну из миланских больниц был доставлен годовалый мальчик, который весил столько же, сколько вести обычно трехмесячный ребенок. До этого состояния его довела веганская диета.

В 2015 году итальянский суд потребовал от разведенной женщины положить конец веганской диете, которой она подвергала своего 12-летнего сына – после того, как отец подал иск, где утверждал, что ребенок перестал расти. Данный проект уже в этом году будет рассмотрен парламентским комитетом, который решит вопрос о том, стоит ли его выносить на обсуждение депутатов.