В Турции произошел взрыв возле больницы: минимум 50 раненых
09:06, 11 августа 2016Зарубежные новости
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В юго-восточной турецкой провинции Мардин произошел взрыв у здания больницы.
REUTERS
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Daily Sabah.
Как пишет издание, целью террористов был полицейский автомобиль, стоявший напротив медицинского учреждения.
Как следствие, было ранено по крайней мере 50 мирных жителей.
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Сейчас турецкая полиция проводит операцию по розыску террористов. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
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