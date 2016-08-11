В Турции произошел взрыв возле больницы: минимум 50 раненых

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Daily Sabah.

Как пишет издание, целью террористов был полицейский автомобиль, стоявший напротив медицинского учреждения.

Как следствие, было ранено по крайней мере 50 мирных жителей.

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Сейчас турецкая полиция проводит операцию по розыску террористов. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за взрыв.