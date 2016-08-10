Учёные доказали, что нормы физических нагрузок ВОЗ занижены в 5-7 раз

Медики из США и Австралии доказали, что рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно минимальных физических нагрузок, необходимых для сокращения риска развития пяти основных групп хронических заболеваний, неверны. Посвященное этому исследование опубликовано в журнале BMJ, пише The Guardian.

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Оказалось, что он равен трем-четырем тысячам MET-минут в неделю. Этого показателя человек может достичь, выполняя ежедневные рутинные действия (10 минут подъема по лестнице, уборка при помощи пылесоса в течение 15 минут, 20 минут занятий садоводством, бег в течение 20 минут и 25 минут езды на велосипеде).

В своем исследовании авторы провели метаанализ работ, опубликованных в период с 1980 по 2016 год. Рекомендованные ВОЗ нормы физической активности, как показали медики, коррелировали с незначительным улучшением состояния здоровья. Между тем, повышение еженедельных нагрузок с трех до 3,6 тысячи MET-минут связано со снижением риска возникновения хронических заболеваний на 19 процентов.

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Рекомендуемые ВОЗ нормы минимальной физической активности, необходимые для предотвращения развития пяти заболеваний, составляют 600 MET-минут. Это отвечает быстрой ходьбе в течение 150 минут или бегу в течение 75 минут. Параметр MET (Metabolic Equivalent of Task, метаболический эквивалент) характеризует отношение уровня метаболизма человека во время физической активности к уровню его метаболизма в состоянии покоя. Известно, что по сравнению с человеком в состоянии покоя умеренно активный человек сжигает в три-шесть раз больше калорий (три-шесть МЕТ), а высоко активный человек — более чем в шесть раз.

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