В Техасе зафиксирован первый случай смерти от вируса Зика

В американском штате Техас умер новорожденный ребенок, появившийся на свет с микроцефалией – врожденной патологией, вызванной вирусом Зика. Это первый подобный случай в штате.

Младенец заразился в утробе матери, когда женщина путешествовала по Латинской Америке, сообщает Newsru.co.il со ссылкой на BBC.

Всего в Техасе зафиксировано 97 случаев заражения вирусом Зика, в том числе двое детей с микроцефалией. Все случаи связаны с поездками за границу в районы с активной трансмиссией вируса, отмечает NEWSru.com.

В Техасе не было сообщений о случаях заражения от комаров. При этом в штате Флорида, по последним данным, число заразившихся вирусом Зика от комаров достигло 21 человека.

Читайте такжеВ США отмечены первые случаи заболевания вирусом Зика от комариных укусовВирус, приводящий к рождению детей с микроцефалией, переносят комары рода Aedes. Исследователи также подозревают, что вирус передается половым путем. Вакцина от вируса пока не разработана. Средством профилактики служит уничтожение комаров-переносчиков заболевания.

Женщинам, побывавшим районах распространения вируса, рекомендуется не беременеть в течение 8 недель.

Читайте такжеВ США стартовали клинические исследования вакцины против вируса ЗикаКак ранее сообщал УНИАН, Национальный институт аллергий и инфекционных заболеваний США (NIAID) приступил к проведению клинических исследований вакцины против вируса Зика. В клинических исследованиях примут участие 80 волонтеров в возрасте 18-35 лет.