Медики США назвали эффективное средство поддержания тонуса мышц

Медики из Пенсильванского университета (США) назвали эффективное средство профилактики мышечной дистрофии и повышения уровня физической выносливости здоровых людей. Исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism.

Ученые проверили, помогает ли справиться с изнашиваемостью мышц кофермент NAD. Он участвует в усваивании жиров и углеводов, но его синтез из-за повреждений ДНК с возрастом замедляется. В своей работе ученые проверили влияние на скелетные мышцы мышей прекурсора NAD.

Оказалось, что у молодых мышей снижение внутримышечного NAD на 85 процентов по сравнению с физиологической нормой почти не сопровождалось спадом физической активности. В возрасте 3-7 месяцев это приводило к заболеванию, напоминающему мышечную дистрофию Дюшенна.

Читайте такжеБег способствует укреплению костейУстранить патологию ученые попытались при помощи препарата на основе никотинамида рибозида — одной из форм витамина B3, выступающей в качестве диетического предшественника NAD. Никотинамиду удалось активизировать энергетический обмен в митохондриях, связанный с NAD, замедлить естественное старение мышечных тканей и сохранить базовую физическую активность мышей с мышечной дистрофией.

В своей работе ученые впервые доказали эффективность NAD и препаратов на основе его прекурсоров для профилактики мышечной деградации. Эти соединения в настоящее время популярны среди занимающихся физической культурой и спортом людей.